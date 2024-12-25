После катастрофы самолета в Казахстане есть выжившие 25.12.2024, 11:32

3,372

Их может быть до 25 человек.

Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines упал близ Актау, административного центра Мангистауской области Казахстана. На его борту были десятки человек, есть погибшие и выжившие, сообщает казахстанская служба «Радио Свобода».

Самолет Embraer направлялся из Баку в российский Грозный. Как сообщают информационные агентства, лайнер подал сигнал чрезвычайной ситуации, когда находился над Каспийским морем.

На кадрах, которые опубликовали очевидцы с места событий, видно, как самолет снижается над аэропортом Актау. Затем он под углом врезается в землю. На видео запечатлены взрыв и столб дыма.

Министерство по чрезвычайным ситуация Казахстана сообщило, что спасательные бригады работают на месте.

Информация о числе пассажиров и выживших в авиакатастрофе на борту разнится. СМИ со ссылкой на казахстанские ведомства пишут, что в самолете находились 67 человек, в том числе пять членов экипажа.

Сначала сообщалось о 12 доставленных в больницу после крушения самолета; позже поступила информация, что выживших 25.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com