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После катастрофы самолета в Казахстане есть выжившие

  • 25.12.2024, 11:32
  • 3,372
После катастрофы самолета в Казахстане есть выжившие

Их может быть до 25 человек.

Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines упал близ Актау, административного центра Мангистауской области Казахстана. На его борту были десятки человек, есть погибшие и выжившие, сообщает казахстанская служба «Радио Свобода».

Самолет Embraer направлялся из Баку в российский Грозный. Как сообщают информационные агентства, лайнер подал сигнал чрезвычайной ситуации, когда находился над Каспийским морем.

На кадрах, которые опубликовали очевидцы с места событий, видно, как самолет снижается над аэропортом Актау. Затем он под углом врезается в землю. На видео запечатлены взрыв и столб дыма.

Министерство по чрезвычайным ситуация Казахстана сообщило, что спасательные бригады работают на месте.

Информация о числе пассажиров и выживших в авиакатастрофе на борту разнится. СМИ со ссылкой на казахстанские ведомства пишут, что в самолете находились 67 человек, в том числе пять членов экипажа.

Сначала сообщалось о 12 доставленных в больницу после крушения самолета; позже поступила информация, что выживших 25.

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