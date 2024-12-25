После катастрофы самолета в Казахстане есть выжившие
- 25.12.2024, 11:32
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Их может быть до 25 человек.
Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines упал близ Актау, административного центра Мангистауской области Казахстана. На его борту были десятки человек, есть погибшие и выжившие, сообщает казахстанская служба «Радио Свобода».
Самолет Embraer направлялся из Баку в российский Грозный. Как сообщают информационные агентства, лайнер подал сигнал чрезвычайной ситуации, когда находился над Каспийским морем.
На кадрах, которые опубликовали очевидцы с места событий, видно, как самолет снижается над аэропортом Актау. Затем он под углом врезается в землю. На видео запечатлены взрыв и столб дыма.
Министерство по чрезвычайным ситуация Казахстана сообщило, что спасательные бригады работают на месте.
Информация о числе пассажиров и выживших в авиакатастрофе на борту разнится. СМИ со ссылкой на казахстанские ведомства пишут, что в самолете находились 67 человек, в том числе пять членов экипажа.
Сначала сообщалось о 12 доставленных в больницу после крушения самолета; позже поступила информация, что выживших 25.