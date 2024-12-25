Крушение пассажирского самолета в Казахстане: уточненные данные 25.12.2024, 15:38

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AP Photo/Azamat Sarsenbayev

Названа приоритетная версия катастрофы.

По последним данным Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана, на борту потерпевшего крушение самолета Embraer 190AR авиакомпании Azerbaijan Airlines, который разбился недалеко от Актау, находились 69 человек, включая пятерых членов экипажа.

По предварительной информации, 29 пассажиров, среди которых двое детей, выжили, так как находились ближе к хвостовой части самолета. Списки погибших еще уточняются, однако предварительные данные указывают на то, что летный экипаж не выжил в результате инцидента.

В ликвидации последствий катастрофы участвуют более 700 сотрудников и 82 единицы техники из служб гражданской защиты. В Актау прибыл министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковник Кямаледдин Фаттах оглы Гейдаров.

На базе Командного центра МЧС был создан Республиканский штаб, в который вошли представители Министерства внутренних дел, Министерства здравоохранения, Министерства транспорта, Национальной гвардии, Министерства иностранных дел и других ведомств, как сообщает агентство APA.

Самолет следовал из Баку в Грозный, но из-за неблагоприятных погодных условий был перенаправлен сначала в Махачкалу, а затем в Актау. При подходе к аэропорту Актау он потерпел крушение и загорелся. Спасателям удалось оперативно потушить возникший пожар.

«Перед катастрофой экипаж доложил диспетчерам об отказе одной из основных систем. Подал сигнал бедствия и затем самолет пропал с экранов радаров. Таким образом, версия технической неисправности сейчас рассматривается в качестве приоритетной», – сообщил источник из экстренных служб агентству «Интерфакс».

The Administration of Mangystau Region via AP

AP Photo/Azamat Sarsenbayev

AP Photo/Azamat Sarsenbayev

AP Photo/Azamat Sarsenbayev

AP Photo/Azamat Sarsenbayev

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