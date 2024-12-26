Euronews: Азербайджан подтверждает, что пассажирский самолет сбила российская ракета 11 26.12.2024, 16:08

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Лайнеру Embraer 190 запретили садиться в РФ.

Российская ракета класса «земля-воздух» стала причиной крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines в Актау 25 декабря. Об этом пишет Euronews со ссылкой на источники в правительстве Азербайджана.

По словам собеседников издания, ракета была выпущена по рейсу 8432, следовавшему из Баку в Грозный, во время воздушной активности беспилотника над столицей Чечни. Ракета взорвалась рядом с самолетом, повредив его обшивку.

Как утверждают источники Euronews, поврежденный лайнер запрашивал аварийную посадку, но ему не позволили приземлиться ни в одной из российских аэропортов, после чего он получил приказ лететь через Каспийское море в направлении Актау.

По имеющимся данным, навигационные системы GPS самолета были заглушены на протяжении всего полета над морем.

Самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный, разбился вблизи Актау утром 25 декабря. На борту находились 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа. В результате авиакатастрофы погибли 38 человек.

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