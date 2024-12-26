Крупнейшая авиакомпания Израиля отменила рейсы в РФ после катастрофы самолета в Казахстане 6 26.12.2024, 21:28

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Рейсы между Тель-Авивом и Москвой не будут выполняться в течение ближайшей недели.

Национальный авиаперевозчик Израиля El Al приостановил полеты в Россию. Решение было принято после авиакатастрофы в Казахстане.

Об этом сообщает «9 канал Израиль».

Отмечается, что рейсы между Тель-Авивом и Москвой не будут выполняться в течение ближайшей недели.

«На следующей неделе будет проведена повторная оценка ситуации, после чего будет принято решение о возобновлении рейсов. Пассажиры будут уведомлены в ближайшее время», - сообщили в пресс-службе компании.

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