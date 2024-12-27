«Россияне моментально все поняли»: как сбивали самолет над Грозным 1 27.12.2024, 9:43

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СМИ раскрыли подробности.

Появились новые подробности крушения азербайджанского самолета, который выполнял рейс «Баку-Грозный». Уже точно можно сказать, что он был поражен средствами ПВО над Наурским районом Чечни, которые в этом же районе вели огонь по двум БПЛА, пишет проект «ВЧК-ОГПУ».

За две недели до катастрофы возле аэропорта Грозного были установлены два «Панциря». Проект отмечает, что российские власти моментально поняли, что произошло с пассажирским самолетом, поскольку через минуту после его поражения был объявлен режим «Ковер».

Борт неоднократно пытался приземлиться в аэропорту назначения, но системы навигации были заглушены. В этот момент работали средства РЭБ, а когда воздушное судно взяло обратный курс на Баку, то в небе над Чечней его подбили.

Всего в то утро над республикой было сбито три беспилотника. Один прилетел со стороны Висаитовского района, два других летели на север, как раз над Наурским районом. Именно там и был нанесен удар по самолету. После поражения экипаж воздушного судна сначала принял произошедшее за столкновение с птицами.

«Столкновение с птицами» произошло в 08.16. План «Ковер», согласно которому все гражданские воздушные суда должны были покинуть опасную зону, был введен на минуту позже - в 08.17, то есть сразу после «успешного» использования РЭБ и ПВО.

«При этом самолет не получал никаких предупреждений. Согласно регламенту, по гражданской частоте о «Ковчеге» экипажу борта должен сообщить диспетчер, но, как следует из расшифровки переговоров, никаких предупреждений не было», - пишет канал.

По данным проекта, руководитель полетов, который был ответственным в роковой день, утверждает, что о введении плана «Ковер» он узнал от военных только в 08.21. К тому моменту экипаж самолета, выполнявшего рейс «Баку-Грозный», уже сообщил о неполадках после «столкновения с птицами» диспетчеру и запросил данные о запасном аэродроме.

По данным источников канала, в аэропорту Грозного в десятых числах декабря было установлено сразу два комплекса «Панцирь». Поводом к их появлению стали недавние «налеты» БПЛА с военных объектов столицы Чечни.

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