Исторический разворот Алиева Максим Розумный, «Главред»

27.12.2024, 9:58

Ильхам Алиев

ПВО в Грозном ударила по Путину.

Источники в правительстве Азербайджана 26 декабря подтвердили, что самолет в Казахстане был сбит российской ракетой класса «земля - воздух». Официальных подтверждений не было, но в то же время появлялась информация о самолете Ильхама Алиева, который сначала летел в Москву, но развернулся в воздухе. Некоторые уже сравнивают это с подобным поворотом Евгения Примакова, который когда-то летел в Вашингтон, но развернулся, после чего отношения между Советским Союзом и США ухудшились.

В общем, этот инцидент может существенно повлиять на взаимоотношения России с ее южными партнерами, в частности с Турцией и Азербайджаном. Скорее всего, эта катастрофа - следствие непрофессиональной работы противовоздушной обороны, в частности комплексов, которые передали режиму Кадырова и которые были использованы таким образом. Хотя это вряд ли будет трактоваться как умышленное сбитие, однако репутация России как партнера пострадает.

Стоит обратить внимание на недавние заявления президента Турции Эрдогана о поддержке территориальной целостности Украины, включая возвращение Крыма. Это вряд ли можно считать дружественным заявлением по отношению к Москве, поэтому наиболее вероятное последствие - ухудшение отношений России с Турцией и близким к Стамбулу Азербайджаном.

Еще одно возможное последствие - ограничение авиасообщений с Россией. Я не исключаю, что некоторые авиакомпании могут отказаться летать в регионы, которые находятся в зоне досягаемости украинских дронов. А поскольку это достаточно большая часть РФ, это приведет к имиджевым и финансовым потерям для РФ.

Что касается экономических последствий, они могут быть серьезными, если ситуация по стечению обстоятельств наложится на другие проблемы, в частности с газоснабжением Европы. Здесь можно вспомнить о визите премьера Словакии Фицо в Москву, который непонятно чем завершился, но который, вероятно, был посвящен проблемам газоснабжения. Например, ходят слухи о схеме поставок российского газа в Европу под видом азербайджанского. Если этот план не реализуется, Россия может потерять важных партнеров, а ее газовое лобби - значительную часть доходов.

Если подтвердится сбитие самолета, это еще больше ослабит позиции России на Кавказе. Хотя вряд ли кто-то обвинит РФ в сознательном сбитии самолета, летевшего из Баку в Грозный - это будут подавать как ошибку, причем виновной будут пытаться сделать Украину, которая в это время осуществляла атаку на Грозный. Но так или иначе, ее авторитет и надежность будут под большим сомнением. Это будет очередной провал РФ, который может стать тем фактором, который будет побуждать государства Кавказа, Турцию, Иран, страны Персидского залива не делать ставку на путинский режим, а искать более надежных партнеров. В том числе - в лице США, которые подают большие надежды в связи с переизбранием Дональда Трампа.

Для Украины это событие тоже может иметь стратегические последствия, ведь оно ухудшает позиции России как в переговорах, так и в восприятии ее как надежного партнера. Это очередной провал, который ослабляет Москву. Для нас это выгодно, поскольку уменьшает возможности РФ диктовать свои условия. В то же время эффект будет кумулятивным, то есть не мгновенным, но со временем это даст положительные результаты в виде новой конфигурации влияний на международной арене.

Максим Розумный, «Главред»

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