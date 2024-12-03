Зеленский: Потери ВСУ значительно меньше, чем пишут американские СМИ 3.12.2024, 3:09

Владимир Зеленский

Ранее издание The Wall Street Journal написало, что якобы потери ВСУ в войне составляют 80 тысяч военных.

Американские СМИ сообщают, что Украина лишилась на фронте 80 тысяч военных. Однако эта информация не соответствует действительности. Погибших украинских защитников гораздо меньше.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью для Kyodo News.

«Некоторые недавно в американской прессе предоставили информацию, что украинцев погибло 80 тысяч. Но я хочу вам сказать, что нет, меньше. Намного меньше», - сказал Зеленский.

В то же время он отметил, что пока точно неизвестно, сколько украинцев погибло на временно оккупированных территориях.

«Во время оккупации там были и гражданские, и военные, и правоохранители и т.д. И сколько их погибло, сколько было их потеряно, сколько замучено в плену и тому подобное... здесь я не знаю. Поэтому я говорю только о фиксации военных, которые на нашей территории, которые контролируются нами», - добавил президент Украины.

Напомним, ранее издание The Wall Street Journal написало, что якобы потери ВСУ в войне составляют 80 тысяч военных.

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