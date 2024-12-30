Ребекка Хармс: Перед Германией стоит огромный вызов 3 30.12.2024, 13:17

1,540

Ребекка Хармс

Берлин должен стать еще более сильным и принципиальным.

23 февраля в Германии пройдут досрочные парламентские выборы. В ключевой стране Евросоюза изменится правительство. Чего ожидать от перемен в Германии? Готов ли Берлин к более активной роли в ЕС? Чего ждать белорусам от нового канцлера ФРГ? Об этом и не только сайт Charter97.org поговорил с вице-главой Европейского центра прессы и свободы СМИ, экс-сопредседателем фракции «Зеленых — Европейский свободный альянс» в Европейском парламенте Ребеккой Хармс.

— Каковы ваши ожидания от предстоящих выборов в Германии?

— Приоритетом моей политической работы всегда были восточные регионы континента. Не только в течение последних трех лет с канцлером Шольцем и «светофорной коалицией» (названа по цветам партий коалиции, которая правит в Германии — Социал-демократической партии Германии, Свободной демократической партии и «Союза-90»/«зеленых» — прим. ред.) мне не хватает осознания и четкой позиции в отношении рисков, которые назревали в Москве уже довольно давно.

После полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, в Германии произошли перемены, но никогда в немецком правительстве не было единства в отношении того, что Украина должна эту войну выиграть, а Россия должна проиграть. До сегодняшнего дня немецкое правительство, включая «зеленых», все еще придерживается осторожного, несколько тревожного подхода к России. С моей точки зрения, тем самым они увеличивают риски не только для украинцев, но и для всех остальных в Европе.

Есть надежда, что это изменится после выборов в феврале 2025 года. Но что касается программ главных политических партий, я полагаю, канцлером Мерцем будет поставляться больше оружия, возможно, даже «Таурусы» (германско-шведская авиационная крылатая ракета большой дальности, предназначенная для высокоточных ударов и точечного поражения высокозащищенных целей — прим. ред.), однако я не вижу кардинальных изменений в отношении российской агрессии и германского ответа.

— Как бы вы оценили настроения в Германии в отношении рисков безопасности с Востока? Если бы кто-то сказал, что настанет такой день, когда Германия сама может оказаться под ударом, было бы ли это воспринято как нечто чрезмерное?

— Основываясь на текущих опросах общественного мнения в Германии, на многих разговорах, публичных мероприятиях и так далее, я могу сказать, что большинство немцев готово поддерживать Украину. В то же время есть и другое большинство (присутствует наложение), поддерживающее Шольца и его осторожный подход, который, по его словам, «всегда сосредоточен на цели защиты немцев».

Слишком много немцев все еще думают, что если мы не совершим ошибку, то не столкнемся с агрессией, как это было с Украиной. Слишком много моих соотечественников склонны считать, что каким-то образом украинцы «совершили ошибку», находятся в войне из-за своей «ошибки». Я знаю, что это совершенно неверно. Но я уже много лет наблюдаю успех российской дезинформации в Германии. Правда заключается в том, что что бы ни сделала Украина, сильное стремление украинцев к настоящей независимости и демократии, к выходу из Российской империи, является реальной причиной, по которой Россия развязала эту войну.

Особенно в восточной части Германии, бывшей ГДР, многие помнят Горбачева как сторонника демократических перемен и мирного воссоединения. Его имя, как и московские солдаты 1945 года, связано с идеей освобождения. Сегодня они верят, что все остальные в бывших государствах Варшавского договора или Советского Союза — если бы только они проявили уважение к России и ее интересам — могли бы жить в мире. Здесь видится отсутствие понимания Горбачева, конца Советского Союза. Немцы на Востоке, но также и на Западе, все еще не имеют истинного понимания всего послевоенного периода в ГДР, тогдашнего режима и его связей с Москвой. Это затрудняет создание настоящей устойчивости против российской агрессии, которая продолжается уже много лет. Особенно потому, что немцы начали говорить о так называемой «свободе и демократии» на Западе.

— Некоторые говорят, что при новой администрации Трампа Америка может сократить свою поддержку Украины. Если роль лидера коалиции, поддерживающей Украину, станет вакантной, сможет ли Германия занять ее?

— Германия и другие более крупные страны ЕС, такие как Франция, не подготовились к еще одному президентству Трампа. Если Трамп сократит поддержку, будет невероятно сложно заместить американские поставки. Было много-много-много упущенных моментов, когда было ясно, что европейцы должны сделать больше для безопасности собственных стран и безопасности всего континента.

Прошло почти три года, более 1000 дней с начала полномасштабного вторжения в Украину, мы все еще обсуждаем, как мы можем наладить поставки оружия Украине и улучшить нашу обороноспособность. Перенять роль Соединенных Штатов в защите Украины — это, на самом деле, огромный вызов. Это осуществимо, но только если страны имеют на это волю. Когда я читаю, что канцлер Шольц проводит телефонный разговор с Трампом, чтобы обсудить, каким образом совместно с администрацией Трампа можно положить конец войне, я настроена очень скептически, потому что это означает, что он ищет, во-первых, выход вместо того, чтобы работать над подготовкой к худшему. Трамп все еще означает неопределенность. Поэтому другие государства-члены НАТО должны стать более сильными, более принципиальными и усовершенствованными в своей поддержке Украины, должны быть надежными партнерами в защите от России.

— Если будет мирное соглашение между Россией и Украиной, то есть риск, что Беларусь могут посчитать задворками России, что для белорусов неприемлемо. Ведь в 2020 сотни тысяч белорусов смело вышли на улицы, тысячи людей по сей день остаются в тюрьмах.

— Вместе с коллегами и друзьями я вовлечена в инициативу в память о немецком политике Вернере Шульце. Мы учредили премию в честь граждан, которые отстаивают права человека и борются за них, особенно в странах Восточного партнерства. Как жюри мы выбрали первого лауреата «Премии Вернера Шульца». Им стала основатель инициативы «Разам» в Германии Инна Румянцева.

Настало время, чтобы в Германии и в Евросоюзе снова уделяли больше внимания Беларуси. Путин и Лукашенко хотят, чтобы Беларусь была задворками России. О мужественных белорусах, которые оказывали сопротивление, необходимо не забывать, напротив — поддержать.

Тысячи и тысячи людей вышли на митинги в Минске и других местах Беларуси против украденных голосов. Лукашенко смог превалировать только через насилие и террор. Самое меньшее, что может и должен сделать Запад — это обратить серьезное внимание на тех людей, которые все еще сопротивляются и подвергаются наказанию со стороны режима. О политзаключенных никогда нельзя забывать — это на руку только диктаторам вроде Лукашенко.

— Что бы вы хотели сказать белорусам, которые стремятся к западным ценностям и европейскому пути?

— Они должны гордиться тем, что они пытались. В конце концов, возобладал режим террора. Тем временем все больше людей в Европе осознают, что борьба за свободные выборы в Беларуси является частью более масштабной борьбы. Украинцы в ужасной войне защищают свою независимость, в Грузии люди выходят на улицы и противостоят русификации. Белорусы, выступившие против украденных голосов, участвуют в более масштабной борьбе против повторной колонизации некоторых европейских территорий Москвой. Она не закончилось, она продолжается. Германия и Старая Европа, должна правильно понимать это противостояние: идет более масштабная борьба против возвращения русского империализма.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com