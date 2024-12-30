США объявили о выделении Украине $2,5 миллиардов военной помощи
- 30.12.2024, 14:34
В нем есть системы ПВО и артиллерия.
Президент США Джо Байден объявил о выделении почти 2,5 млрд долларов на помощь Украине в сфере безопасности, сообщает Белый дом в понедельник, 30 декабря.
«Сегодня я с гордостью объявляю о выделении почти 2,5 млрд долларов США на помощь Украине в сфере безопасности, поскольку украинский народ продолжает защищать свою независимость и свободу от российской агрессии», — заявил Байден.
Новый пакет помощи включает возможности для немедленного использования на фронте и долгосрочные поставки систем ПВО, артиллерии и других критически важных систем вооружения, сказано в заявлении.
Байден также добавил, что Пентагон использовал все средства по Инициативе содействия безопасности в Украине (USAI), выделенные Конгрессом в апреле, и находится в процессе поставки Украине «сотен тысяч артиллерийских снарядов, тысяч ракет и сотен единиц бронетехники», которые укрепят украинские позиции по мере приближения зимы.