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США объявили о выделении Украине $2,5 миллиардов военной помощи

  • 30.12.2024, 14:34
США объявили о выделении Украине $2,5 миллиардов военной помощи

В нем есть системы ПВО и артиллерия.

Президент США Джо Байден объявил о выделении почти 2,5 млрд долларов на помощь Украине в сфере безопасности, сообщает Белый дом в понедельник, 30 декабря.

«Сегодня я с гордостью объявляю о выделении почти 2,5 млрд долларов США на помощь Украине в сфере безопасности, поскольку украинский народ продолжает защищать свою независимость и свободу от российской агрессии», — заявил Байден.

Новый пакет помощи включает возможности для немедленного использования на фронте и долгосрочные поставки систем ПВО, артиллерии и других критически важных систем вооружения, сказано в заявлении.

Байден также добавил, что Пентагон использовал все средства по Инициативе содействия безопасности в Украине (USAI), выделенные Конгрессом в апреле, и находится в процессе поставки Украине «сотен тысяч артиллерийских снарядов, тысяч ракет и сотен единиц бронетехники», которые укрепят украинские позиции по мере приближения зимы.

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