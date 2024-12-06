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Конституционный суд Румынии аннулировал результаты президентских выборов

  • 6.12.2024, 17:00
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Конституционный суд Румынии аннулировал результаты президентских выборов

Решение не может быть обжаловано и является окончательным.

Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура президентских выборов. Решение было принято во время идущего досрочного голосования во втором туре. Оно не может быть обжаловано и является окончательным, сообщает Румынская служба «Радио Свобода».

Победителем в первом туре голосования стал правый политик Кэлин Джорджеску. В среду спецслужбы опубликовали документы, в которых было заявлено, что в пользу кандидата могли вести агитацию 25 тысяч бот-аккаунтов в тиктоке. Спецслужбы связывают агитацию с Москвой. Джорджеску связь с Россией отрицает.

Румынская служба внешней разведки в рассекреченном документе утверждает, что Румыния стала объектом гибридных действий Кремля, включая кибератаки и утечки информации.

Первый тур президентских выборов будет организован заново. О времени проведения будет сообщено отдельно. Мотивировочная часть решения будет опубликована отдельно.

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