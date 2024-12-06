Нелогичное решение Лукашенко

Нелогичное решение Лукашенко1
- Валерий Карбалевич
- 6.12.2024, 23:37
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Зачем диктатору понадобился «Орешник».
Самое важное решение после визита Путина — это размещение в Беларуси новейшей российской системы «Орешник» во второй половине 2025 года по просьбе Лукашенко. В результате теперь на белорусской территории, помимо ядерного оружия, будут еще и новые ракеты — по оценкам экспертов, они средней дальности.
Цель Путина понятна. Он стремится укрепить стратегические позиции РФ накануне предполагаемых переговоров о мире в Украине, чтобы действовать с позиции силы. Путин повышает ставки.
И одновременно Россия полностью втягивает Беларусь в свою военную политику, геополитический конфликт с Западом.
Менее понятна логика Лукашенко.
Беларусь оказывается на передовой линии фронта в геополитическом противостоянии с Западом. Возможно, он думает, что это усиливает политический вес страны. Но на самом деле он этим закрепляет в мире представления о своем статусе как российского вассала. И сильно ухудшает любые возможности размораживания отношений с США и ЕС. В определенном смысле сжигает мосты на Запад. Впрочем, возможно, что он теперь уже в таком положении, что и не способен возражать Путину.
Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»