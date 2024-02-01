закрыть
1 февраля 2024, четверг, 14:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В российском Дагестане мощный пожар охватил ТЦ

  • 1.02.2024, 13:43
  • 1,394
В российском Дагестане мощный пожар охватил ТЦ

Поднялась стена дыма и огня.

Утром 1 февраля в городе Буйнакск (республика Дагестан, РФ) произошел мощный пожар в одном из торговых центров. По предварительным данным, очаг возгорания находился на крыше, передает obozrevatel.com.

В общей сложности огонь охватил более 2 тыс. квадратных метров. Об этом пишут российские СМИ.

Российским МЧСникам пришлось ликвидировать возгорание в течение нескольких часов. За это время площадь возгорания успела вырасти в десятки раз. В окончательной сводке МЧС РФ заявили, что огонь охватил 2 тыс. кв. метров торгового центра.

На месте происшествия изначально работали 27 человек. Однако спустя некоторое время МЧС РФ увеличило количество личного состав в Буйнакске до 86 человек. Также было задействовано 26 единиц техники.

При это в РФ пожаловались, что тушение пожара осложнено тем, что ближайший гидрант находится в четырех километрах от торгового центра. Также в российском МЧС добавили, что в результате пожара никто не пострадал.

Стоит отметить, что ни правоохранительные органы, ни пожарники не называют даже предварительную версию о том, почему загорелся торговый центр.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Караванный путь в Антарктиду
Караванный путь в Антарктиду Владимир Халип
Как США красиво проучили Эрдогана
Как США красиво проучили Эрдогана Сергей Фурса
Безумие ради безумия
Безумие ради безумия Ирина Халип
Зачем Украина напоминает о своих исторических землях в РФ
Зачем Украина напоминает о своих исторических землях в РФ Владимир Фесенко