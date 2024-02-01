Минское кафе запустило пельменный безлимит 3 1.02.2024, 18:33

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Но есть можно только 1,5 часа.

Азиатское кафе Jia бросило вызов минчанам. В заведении предлагают проверить свою любовь к самому холостяцкому из всех блюд. Платите и за полтора часа можете съесть неограниченное количество пельменей. Всего на выбор восемь видов. Стоит закрытие гештальта, которое можно запомнить на всю жизнь, 35 рублей.

Продлится акция неделю: с 1 по 8 февраля. Приурочена она к китайскому Новому году, который в 2024-м выпал на 10 февраля. На выбор есть домашние пельмени со свининой, курицей и говядиной с разными овощными начинками. Помимо этого, к ним приносят четыре вида закусок и 600 миллилитров чая. Соусы тоже можно использовать без ограничений.

Как рассказали Onlíner в кафе, схитрить не получится: если вы приходите компанией, брать порцию пельменей на себя придется каждому.