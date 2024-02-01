Названы самые криминальные районы Минской области 2 1.02.2024, 19:15

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В этих районах уровень преступности в 2023 году был выше среднеобластного.

В Крупском, Борисовском, Пуховичском, Воложинском, Молодечненском, Столбцовском, Березинском и Минском районах уровень преступности в 2023 году был выше среднеобластного. Такую информацию озвучили на заседании коллегии прокуратуры Минской области по итогам работы за 2023 год.

Как заявил прокурор Минской области Юрий Щетько, в 2023 году в регионе на 4,4% снизилось число зарегистрированных преступлений. Уменьшилось общее количество особо тяжких преступлений, преступлений, совершенных в сельской местности, группой лиц, в общественных местах, а также в состоянии алкогольного опьянения.

Сократилось число убийств, случаев причинения тяжких телесных повреждений, краж, грабежей, уголовно наказуемых хулиганств. На 10,9% стало меньше преступлений, совершенных лицами, имеющими судимость.

Вместе с тем по итогам года в регионе зарегистрировано на 7,8% больше тяжких преступлений, а число случаев мошенничества увеличилось на 62,7% (1694 против 1041 в 2022 году).

Больше преступлений стали совершать подростки и несовершеннолетние не достигшие возраста привлечения к уголовной ответственности (241 против 190 в 2022 году). В регионе также сложная ситуация и с неблагополучными семьями: в 2023 году погибли двое несовершеннолетних, которых ранее вернули в биологические семьи.

Количество погибших в ДТП выросло с 125 до 148 человек (+15,5%).

В Крупском, Борисовском, Пуховичском, Воложинском, Молодечненском, Столбцовском, Березинском и Минском районах уровень преступности в 2023 году был выше среднеобластного, отметили на коллегии.