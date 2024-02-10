Музыканты «Би-2» показали кадры из тюрьмы в Тайланде 3 10.02.2024, 15:34

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Жуткое зрелище.

Фронтмен группы «Би-2» Лева выложил в своем аккаунте в Instagram фото и видео из миграционной тайской тюрьмы. Напомним, попали они туда 24 января. Лева покинул тюрьму 30 января, а остальные участники группы — на день позже. В общей сложности музыканты провели там 5−6 дней.

— Концерты в Таиланде по независящим от нас причинам получились громкими и богатыми на впечатления. О том, что происходило, сказано и написано достаточно. Просто хотим напомнить, что главной ценностью «Би-2» была и остается свобода. Она внутри нас всегда. Боритесь за нее — при любой погоде! До встречи на концертах! — так музыкант написал в посте.

На одном из видео музыкантов везут в местном автозаке. В нем есть большие проемы, которые затянуты сеткой.

Дальше музыканты показали, как выглядела миграционная тюрьма.

Об условиях там «Зеркалу» рассказывал соавтор нескольких песен «Би-2» и друг музыкантов Игорь Рубинштейн:

— Ребята рассказывали, что еда была не то, что плохая, а просто непригодная к употреблению — в ней были крысы. Ребята видели, как из чана, в котором ее приносили, до этого ели крысы.

— Когда мы им передавали передачу, чтобы они не голодали, то для того чтобы ее получить, музыканты должны были раздеться по пояс, но чаще до трусов. Чтобы не дай бог они не пронесли (в камеру) ничего опасного из того, что передали, — отмечал он.

Еще они рассказывали, что в камере, где должно было быть 70 человек, находилось 120. Люди спали «елочкой» — лежишь, ноги раздвинуты, а у тебя между ног лежит другой человек, его голова — на твоем паху, и его ноги тоже раздвинуты. Конечно, они были там 5−6 дней, но там есть люди, которые в таких условиях сидят годами.