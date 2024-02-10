Катар во второй раз подряд завоевал Кубок Азии 10.02.2024, 21:04

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Фото: © Clicks Images / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

Все три гола победители забили с пенальти.

В субботу, 10 февраля, в Лусаиле (Катар) состоялся финала Кубка Азии, в котором сыграли сборные Иордании и Катара.

На пути к финалу Иордания сенсационно выбила Южную Корею (2:0), а Катар разгромил Иран (3:0).

В решающем поединке хозяева турнира открыли счет. Афиф реализовал пенальти.

Во втором тайме Иордания сравняла счет благодаря точному удару Аль-Наимата.

Катару понадобилось пару минут, чтобы выйти вперед. Сборная получила право на пенальти, а Афиф мастерски пробил. Финальную точку поставил Афиф, который забил третий пенальти в матче.