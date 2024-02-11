Священник из Башкорстона публично отрекся от РПЦ 5 11.02.2024, 10:20

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Петр Степанов

В открытом письме он рассказал об образе жизни иерархов и обвинил их в поддержке войны.

Российский иеромонах их Башкирии объявил о разрыве отношений с Русской православной церковью за поддержку агрессии против Украины.

Кризис в Русской православной церкви (РПЦ), ставшей филиалом пропагандистской машины Кремля, разрастается.

Иеромонах из Башкорстона Петр Степанов выступил со смелым открытым письмом, в котором отрекся от этой церкви.

Письмо он опубликовал в личном аккаунте в российской соцсети «ВКонтакте», сообщает SOTA.

Степанов, уходя, громко «хлопнул дверью». Он обвинил РПЦ в жадности к деньгам, а также поддержке кровопролития в Украине. Открытое письмо было адресовано башкирскому митрополиту Никону Васюкову.

Клирик назвал его «последней б**дью» за то, что облагает приходы данью и живет в невероятном богатстве, обворовывая нищих россиян.

«Вы сколотили себе состояние на пенсиях стариков, (...) а Вы ходите в золоте, накупили дорогих автомобилей, а в Вашем загородном доме монахини трудятся как прислуга», - написал Степанов.

Крайне резко он высказался в адрес РПЦ за поддержку войны против Украины. Клирик обвиняет руководителей церкви в служении Сатане.

«Своими действиями вы окунули руки Матери по локоть в кровь украинских и русских людей. Вы отвернулись от Бога и присягнули на верность сатане. С амвона вы призываете к Любви, а сами поддерживаете кровопролитную бойню», - написал священнослужитель.

Он призвал высшее руководство церкви к покаянию. Указ РПЦ о запрете ему в служении клирик посоветовал «засунуть в за**ицу».