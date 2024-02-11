Жительницу Иркутска обвинили в «дискредитации» армии РФ за просьбу давать детям поменьше военных игрушек в детсаду 3 11.02.2024, 20:52

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На женщину донесла воспитательница детского сада.

В Иркутске суд оштрафовал местную жительницу на 35 тыс. рублей по статье о «дискредитации» армии после доноса воспитательницы детского сада, пишут «Люди Байкала».

По данным издания, женщина привела своего ребенка в дошкольное учреждение и увидела там большое количество милитаристских игрушек. На замечание о том, что их стало слишком много, воспитательница заявила, что это часть «патриотического воспитания». По ее словам, с помощью таких игрушек «детям объясняют, что им необходимо служить в армии и воевать», а также учат не бояться «умирать за родину».

Женщина попыталась оспорить это решение и попросила давать детям как можно меньше военных игрушек, тогда недовольная воспитательница написала на нее донос.

На суде педагог представила другую версию произошедшего. По ее словам, мать воспитанника детского сада зашла в учреждение и, «посмотрев на портрет президента [Владимира] Путина, оскорбительно выразилась» в адрес последнего, «говорила, что Россия напала на Украину, и поэтому там гибнут мирные люди». Суд встал на ее сторону и оштрафовал женщину.

Ранее в Совете Федерации заявили о необходимости обеспечения подрастающего поколения «прививкой» от зарубежного влияния уже с самых ранних лет. Сенатор Любовь Глебова подчеркнула, что у молодежи должно быть «естественное желание» защищать суверенитет России, а «формирование головы» начинается очень рано. В этом контексте она упомянула инициативу министра просвещения Сергея Кравцова, который предложил Путину «отправиться» в детский сад, запустив там движение «Орлята России», которое изначально создавалось для учеников младшей школы.

Министр сослался на режиссера и пропагандиста Никиту Михалкова, который сказал, что «воспитание <…> начинается фактически с того момента, как ребенок перешел в детский сад, а, может быть, даже раньше». Путин согласился с этим утверждением, отметив, что в этом плане за точку отсчета можно брать рождение ребенка.