Белоруска Алена Фалей завоевала трофей на теннисном турнире в Гренобле 1 11.02.2024, 22:40

Алена Фалей

В карьере теннисистки это уже четвертый титул ITF в «одиночке».

Во французском Гренобле завершился хардовый турнир ITF категории W75 с призовым фондом $60 тыс. В женском одиночном разряде победу одержала 19-летняя белорусская теннисистка Алена Фалей, которая в финале в трех сетах обыграла хозяйку корта Манон Леонар.

Алена Фалей (Беларусь, 249 WTA) — Манон Леонар (Франция, 345 WTA) — 6:1, 4:6, 6:4

На гренобльском харде белоруска преодолела сопротивление Сильвии Амброзио (Германия, 425 WTA) — 6:0, 6:4, Берфу Ченгиз (Турция, 322 WTA) — 6:3, 6:3, Майи Хвалинской (Польша, 297 WTA) — отказ из-за травмы, Екатерины Маклаковой (Россия, 415 WTA) — 6:3, 6:2. И лишь в решающем поединке с француженкой Леонар Алене для победы потребовалось сыграть три партии. Матч продолжался 2 часа 5 минут.

В карьере Фалей это уже четвертый титул ITF в «одиночке». Кроме того, она трижды брала главные призы на соревнованиях серии ITF в парном разряде.