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Составлен топ лучших игровых смартфонов в 2024 году

  • 13.02.2024, 14:02
  • 1,250
Составлен топ лучших игровых смартфонов в 2024 году
Фото: newfortech.com

Среди них есть даже бюджетник.

Игры на портативных устройствах и телефонах сейчас популярны как никогда, и ожидается, что в ближайшие годы эта тенденция только усилится. Некоторые производители гаджетов уже подсуетились и заняли отдельную нишу игровых смартфонов.

Портал GameRant составил топ лучших игровых смартфонов, которые можно купить в 2024 году – все они на Android. Среди них есть даже «бюджетник», но с огромным запасом производительности.

Asus ROG 8 Pro – самый известный и по совместительству лучший игрофон. У него самый актуальный процессор Snapdragon 8 Gen 3, 24 ГБ ОЗУ, топовый дисплей на 165 Гц, а благодаря батарее на 5550 мАч он никогда не разрядится даже в разгар игрового марафона. 

Nubia Red Magic 9 Pro – еще один оптимальный вариант для геймеров. Девайс получил футуристичный дизайн, кучу геймерских функций и самое мощное железо с активной системой охлаждения. Также для геймеров здесь есть сенсорные триггеры на боковой грани корпуса.

OnePlus 10T – смартфон-середняк для игр. За производительность в нем отвечает Snapdragon 8+ Gen 1, которого хватит для спокойного гейминга на максимальных настройках графики, а поддержка 150-ваттной зарядки до сих пор удивляет – до 50% аппарат заряжается всего за 6 минут.

Moto G Stylus 5G (2023) – бюджетный телефон для игр. При цене дешевле $200 он предлагает 6,6-дюймовый экран FHD+ с частотой обновления 120 Гц и процессор Snapdragon 6 Gen 1, который с легкостью запустит топовые игры как минимум на средних настройках.

ASUS Zenfone 10 – очень компактный и очень мощный Android-флагман. Он получил по-настоящему топовый OLED-дисплей на 5,9 дюйма и геймерской частотой обновления в 144 Гц, а процессор Snapdragon 8 Gen 2 означает, что он может без проблем запускать все современные игры.

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