Спикер ВСУ: Украина и Запад нашли средство против российских гиперзвуковых ракет «Циркон» 1 13.02.2024, 15:01

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РФ впервые использовала ее во время атаки на Киев.

В ходе обстрелов Киева российские войска уже могли применить гиперзвуковую ракету 3М22 «Циркон». Об этом заявил представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, пока нет подробной информации об этой ракете, поскольку требуются заключения экспертов, сообщивших, что ракета именно такого типа применялась во время атаки на столицу Украины.

Спикер Воздушных сил также упомянул о том, что российские войска для обстрела Украины используют ракеты, выпущенные в других странах: находили их обломки — и это задокументировано.

Согласно прогнозам Игната, в дальнейшем РФ будет задействовать различные средства и пытаться атаковать Украину именно ракетами, летящими по баллистической траектории. Ракеты «Циркон», «Кинжал» и «Искандер» летят по баллистической траектории.

«И против этих ракет нужны средства. Какие средства — знаем мы, знают наши партнеры», — уточнил спикер, добавив, что нужны усилия, чтобы защититься именно от такой разновидности вооружений.

РФ применила ракеты «Циркон»

На минувшей неделе обломки ракеты 3М22 «Циркон» обнаружили в Днепровском районе Киева.

По словам представителей Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ), в ходе обстрела 7 февраля 2024 года российские войска использовали именно гиперзвуковую ракету 3М22 «Циркон». Возглавляющий институт Александр Рувин уточнил, что маркировка на частях и обломках, идентификация деталей и прочие особенности указывают именно на упомянутый тип оружия — обнаруженные элементы не используются в других ракетах.

На комплектующих узлах «Циркона» значится маркировка 3л22, 3в22, такая же — на обломках ракеты. Но микроэлектроника ракеты была практически полностью уничтожена и не поддается анализу.