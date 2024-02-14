Партизаны проникли на нефтебазу РФ в Крыму, пока охрана сидела «в телефонах» 1 14.02.2024, 13:32

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База находится на окраине Севастополя.

Агент движения «Атеш» провел разведку местности в районе вражеской нефтебазы в Крыму. Она находится на окраине Севастополя.

Об этом в среду, 14 февраля, сообщил Telegram-канал партизанского движения. Там обнародовали фото и видео, снятые участником «Атеш».

Координаты объекта: 44.588366, 33.623550. В этом районе располагается улица, которая носит название Нефтяная.

«Наши агенты разведали гипотетическое местонахождение нефтебазы и смогли отыскать действующий объект. Вся территория охраняется, выставлен наряд КПП. Можно предположить, что нефтебаза во всю используется оккупантами», – рассказали партизаны.

Разведчику «Атеш» удалось сделать фиксацию объекта на камеру, пока наряд отвлекся на свои телефоны.

Пресс-служба отметила, что для российских солдат, которые далеко от фронта, это частое явление. «Вскоре это сыграет с ними в злую шутку», – предупредили патриоты.

Участники партизанского движения добавили, что разведка военных объектов и скопления живой силы ВС РФ в Крыму продолжается. Они призвали вступать в свои ряды и поддерживать Силы обороны Украины.