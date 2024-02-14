Ученые создали гидрогель, способный вылечить «разбитые сердца» 1 14.02.2024, 19:16

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Он может заживлять поврежденную сердечную ткань.

Ученые разработали гидрогель, который может заживлять поврежденную сердечную ткань. Об этом 14 февраля сообщило издание SciTechDaily.

В связи с тем, что 14 февраля во многих странах отмечается праздник влюбленных, ученые пошутили, что создали такой подарок для «заживления разбитых сердец».

Исследователь из канадского Университета Ватерлоо доктор Элизабет Принс объединилась с коллегами из Университета Торонто и Университета Дьюка, чтобы разработать синтетический материал с использованием нанокристаллов целлюлозы, полученных из древесной массы. В итоге они создали такой материал, который имитировал волокнистые наноструктуры и свойства тканей человека и воссоздавал все их свойства.

Доктор Принс отметила, что гидрогели, имитирующие человеческие ткани, можно вводить в организм человека для восстановления повреждений — к примеру, пациентам, перенесшим сердечный приступ.

Отмечается, что гидрогель может не только заживлять поврежденные ткани, но и применяться при лечении рака: ученые использовали его для стимулирования роста небольших копий опухолей, полученных из донорской ткани. Так они смогли проверить эффективность определенных лекарств, которые назначаются конкретному пациенту. Это изобретение позволит теперь проводить персонализированное лечение онкобольных.