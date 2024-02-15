Белорусский врач назвала продукты, которые пойдут на пользу мозгу 1 15.02.2024, 18:35

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Особенно важно включить их в рацион пенсионерам.

Продукты, которые помогут мозгу как можно дольше не столкнуться с деменцией, в интервью БелТА назвала замдиректора по лечебной части РНПЦ психического здоровья кандидат медицинских наук Оксана Шилова.

По ее словам, меньше рискуют заполучить деменцию, в том числе и альцгеймеровского типа, те, кто придерживается средиземноморской диеты, в которой много овощей, рыбы, оливкового масла. Но в любом случае полезным будет включать в ежедневное меню капусту, помидоры, огурцы, другие сезонные овощи. Есть курятину, а не свинину, а также не есть копченые продукты, жареные, острые, маринованные.

Физическая активность, в том числе и дачные заботы, - еще один хороший проводник в долгую жизнь на своих ногах и в доброй памяти. Еще один важный момент - обязательный контроль давления, сахара в крови, оптимальной массы тела. Смена деятельности, путешествия - тоже на пользу.

«Все это держит человека в тонусе, способствует профилактике снижения когнитивных функций, продлевает молодость всего организма, в особенности - мозга», - отметила медик.