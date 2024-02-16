Япония уступила место третьей экономике мира Германии 16.02.2024, 2:34

Крупнейшей экономикой мира остаются США.

Япония по итогам прошлого года потеряла статус третьей по величине экономики мира. Она уступила место Германии и находится соответственно на четвертой строчке. Об этом сообщает японское ведомство Kyodo со ссылкой на данные правительства страны.

Номинальный валовой внутренний продукт (ВВП) Японии без поправки на инфляцию составил 4,21 трлн долларов, тогда как у Германии этот показатель – 4,5 трлн долларов.

Японские чиновники назвали причиной уменьшения номинального ВВП, резкое падение в прошлом году стоимости иены по отношению к доллару США.

По данным правительства, в четвертом квартале прошлого года экономика страны сократилась на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом или на 0,4% в годовом измерении из-за уменьшения расходов домохозяйствами и предприятиями.

Частное потребление составляет более половины японского ВВП. В октябре-декабре упало на 0,2%, что стало падением третьего квартала подряд. Домохозяйства борются с ростом стоимости жизни и падением реальных доходов на фоне рекордной за последние 40 лет потребительской инфляции в Японии, которая в 2023 году составила 3,1%.

Государственные инвестиции в октябре-декабре тоже сократились на 0,7%, второй квартал подряд.

Крупнейшей экономикой мира остаются США около $27 трлн ВВП в 2023 году, на втором месте Китай, экономика которого составляет практически $18 трлн.