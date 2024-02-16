Витамин D полезен всем, но не всегда: эксперты рассказали о его видах и кому какие больше подойдут 16.02.2024, 11:04

Именно этот витамин ответственен за многие аспекты нашего здоровья, от настроения до иммунной системы.

Наш организм — это сложнейшее устройство, которому для бесперебойной работы необходимы различные важные материалы. Витамин D — один из таких элементов, необходимых для поддержания нашего здоровья в идеальном состоянии. Его часто называют «витамином солнечного света», потому что наша кожа вырабатывает его, когда мы получаем находимся под солнечными лучами.

Этот витамин — фундаментальная часть нашего здоровья, играющая ключевую роль во многих функциях нашего организма, от укрепления наших костей до защиты от инфекций, пишет EatingWell (перевод - «Фокус»).

Но в природе существует два основных вида этого важного элемента. Витамин D существует в двух формах: D2 и D3. Давайте разберемся, что делает каждую из них уникальной и почему понимание этой разницы может иметь значение для вашего здоровья.

Прежде всего, витамин D в общем и целом — лучший друг ваших костей. Он обеспечивает хорошее усвоение кальция, строительного блока костей, сохраняя ваш скелет крепким и снижая риск переломов.

Адам Мейер, сертифицированный холистический диетолог говорит, что помимо костей, витамин D стоит на страже вашей иммунной системы. Он тренирует защитные силы организма, чтобы они могли более эффективно противостоять таким вредителям, как бактерии и вирусы, и постоянно быть начеку.

Этот витамин также играет важнейшую роль в том, что мы чувствуем, влияя на наше настроение, как показали исследования. Некоторые исследователи считают, что солнечные дни повышают настроение отчасти именно потому, что мы получаем естественную подпитку витамином D.

Для сердца и мышц витамин D не менее важен. Он помогает поддерживать их здоровье и играет роль в регуляции кровяного давления, уменьшая воспаление. А для мышц он обеспечивает бесперебойную работу, что особенно важно с возрастом, так как тогда ключевой является возможность поддержания активной жизни и предотвращения падений.

Теперь можно перейти непосредственно к главному вопросу: что же отличает D2 и D3? Витамин D2 получают из растительных источников, таких как грибы, и часто добавляют в продукты, чтобы придать им дополнительный заряд полезных веществ.

Витамин D3, с другой стороны, вырабатывается непосредственно в нашей коже, когда мы находимся под воздействием солнечного света. Он также содержится в продуктах животного происхождения. Эта его версия — естественный способ организма обеспечить нас альтернативными источниками важного витамина.

Когда речь заходит о добавках, все становится гораздо сложнее. Печень перерабатывает D2 и D3 в форму, которую может использовать наш организм, но D3 лучше усваивается им. Это все равно что сравнивать прямой рейс (D3) с рейсом с пересадками (D2) — оба доставят вас на место, но один из них эффективнее и не требует дополнительных действий.

Еще одним важным моментом является сам источник. Если вы веган или вегетарианец, D2 может стать вашим выбором, поскольку он добывается из растений. Однако для повышения общей эффективности организма врачи часто рекомендуют D3, независимо от его животного происхождения.

Так какой же форме витамина D отдать предпочтение? Тут все зависит от ситуации, ведь и D2, и D3 играют важную роль в нашем здоровье, обеспечивая множество преимуществ — от укрепления костей до поддержки иммунитета. Если вы придерживаетесь растительного образа жизни, D2 — вполне приемлемый вариант, но если вы стремитесь к максимальному усвоению вашим организмом полезных веществ, лучше выбрать D3.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.