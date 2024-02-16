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Белоруска Ванесса Колодинская стала чемпионкой Европы по вольной борьбе

  • 16.02.2024, 20:37
  • 1,266
Белоруска Ванесса Колодинская стала чемпионкой Европы по вольной борьбе
Ванесса Колодинская

Ранее она побеждала на ЧЕ в 2017 и 2020 годах.

Ванесса Колодинская стала чемпионкой Европы по вольной борьбе. Континентальное первенство проходит в Бухаресте. Белорусы в нем участвуют в нейтральном статусе.

В финале весовой категории до 53 килограммов Колодинская одержала победу над Эммой Малгрем из Швеции — 10: 2. У нее уже была лицензия на Олимпийские игры в Париже.

Ванесса Колодинская стала трехкратной чемпионкой Европы. Ранее она побеждала в 2017 и 2020 годах.

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