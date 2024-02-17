Белорусский нападающий Илья Шкурин забил уже 10-й гол в чемпионате Польши 17.02.2024, 10:09

Белорус занял второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата.

Белорусский нападающий Илья Шкурин, который выступает за «Сталь» из города Мелец, забил победный гол в матче с одним из лидеров текущего чемпионата Польши. Это уже 10-й результативный выстрел футболиста.

На этот раз 24-летний белорус отличился в гостевом матче против «Шленска», который перед игрой делил лидерство в чемпионате с «Ягеллонией».

На 45-й минуте Илья получил пас после розыгрыша штрафного, подработал мяч под правую ногу и сильным ударом поразил цель. Это был единственный гол в матче — 1:0.

Теперь Шкурин занимает второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата Польши в сильнейшем дивизионе. У него 10 точных ударов в 20 играх. Лидирует Эрик Эспозито из «Шленска» (14 голов). Также на счету Ильи пять голевых передач.

Благодаря победе «Сталь» поднялась на 8-е место в таблице польской Экстраклассы. После 20 матчей у команды 28 очков.

Напомним, что после выборов в 2020-м Илья опубликовал пост, в котором заявил, что отказывается приезжать в сборную при власти Лукашенко.