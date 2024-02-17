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Белоруска Шкурдай завоевала «бронзу» чемпионата мира по плаванию

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  • 17.02.2024, 21:54
Белоруска Шкурдай завоевала «бронзу» чемпионата мира по плаванию
Анастасия Шкурдай

На соревнованиях она выступила в нейтральном статусе.

Белоруска Анастасия Шкурдай завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по водным видам спорта в Дохе, сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета.

В предварительных заплывах на дистанции 200 метров на спине 20-летняя белоруска Анастасия Шкурдай показала четвертый результат. В финале она заняла третье место. Ее время — 2.09,08.

Белорусы на соревнованиях в Дохе выступают в нейтральном статусе.

Золото в гонке завоевала американка Клэр Керзан. Второй к финишу пришла австралийка Жаклин Баркли.

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