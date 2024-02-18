Убийство имени Путина 2 18.02.2024, 10:49

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Станет ли гибель Навального «черным лебедем» для России.

Лидер российской оппозиции Алексей Навальный скончался в тюрьме. Хотя окончательно причина смерти так и не известна, но то, что это было политическое убийство имени Владимира Путина, кажется, понятно. Смерть Навального стала еще одним напоминанием о жестокости Путина и необходимости усилий по полной изоляции РФ.

Политики Запада были единодушны в своей реакции на новость о смерти Навального – Путина нужно останавливать и увеличивать санкционное давление. Кажется, теперь уменьшается и вероятность циничных договоренностей с Путиным, о которых говорят последние месяцы на том же Западе.

О том, как убийство Алексея Навального может повлиять на Россию и Украину, и приведет ли к увеличению западных санкций, говорится в материале OBOZ.UA.

Убийство имени Путина

Многочисленные сторонники российских властей с самого начала заговорили, что смерть Навального невыгодна Путину. Действительно, на первый взгляд непохоже, что она нужна Путину именно сейчас. Оппозиционер после того, как был осужден и попал в колонию, не представлял никакой угрозы.

Это все если мыслить рационально, но в действиях Путина после начала полномасштабного вторжения уже почти не осталось рациональности, особенно когда речь идет о делах внутри России. Сама же фигура Навального для Путина была почти мистической, а его расследования кое-где касались семейного круга диктатора, который для последнего является чрезвычайным раздражителем.

Война РФ с Украиной, повлекшая окончательный разрыв Путина с Западом, изменила взгляды кремлевского тирана на то, как он должен бороться со своими политическими оппонентами. Если раньше Кремль делал вид и притворялся, что в том или ином преступлении нет его вины, например, как было с тем же отравлением Навального или убийством Немцова, то сейчас Путин уже действует демонстративно, ведь ему неинтересна реакция Запада на его преступления. Все мосты планомерно сжигались с февраля 2022 года.

Путин считает западных лидеров слишком слабыми и жадными, чтобы противостоять ему. И в течение многих лет именно западные политики и бизнесмены многое сделали, чтобы доказать этот тезис. Когда в 2008 году Россия напала на Грузию, Запад закрыл на это глаза и продолжал вести бизнес с Кремлем. Когда Путин убивал своих противников в Москве и аннексировал Крым в 2014 году, они похлопали его по плечу и продолжили иметь с ним дело. Даже после его вторжения в Украину они пока так и не решились предоставить достаточное количество оружия, чтобы Россия была побеждена. Каждый раз, когда Запад отступал назад, Путин шагал вперед. Каждый раз, когда западные политики выражали «серьезную озабоченность», он улыбался. Теперь же Путин даже и в этом не нуждается, что означает только одно – он не остановится в своем желании уничтожить Украину и идти дальше, его можно только остановить.

Первая реакция демократического мира на убийство была прогнозируемой – конечно же, осуждение. Американский президент Джо Байден еще в 2021 году предупреждал российского диктатора о катастрофических последствиях, если Навальный умрет в тюрьме. Сразу после трагической новости Байден назвал гибель Навального военным преступлением и заявил о необходимости выделения денег для Украины.

«Эта трагедия напоминает нам о том, для чего нужно продолжать финансировать Украину, чтобы она могла защитить себя от преступлений Путина. Лучший ответ Владимиру Путину – вооружение Украины», – подчеркнул Байден.

Что касается санкций, то американский президент отметил, что нужно хорошо подумать, чтобы последствия для России были действительно плохими.

Убийство облегчит работу тем, кто считает, что нужно помогать Украине еще больше

«Случившееся – безусловно убийство. Потому что человек, который находится в тюрьме незаконно, это уже убийство из-за созданных условий для медленной смерти. Поэтому, безусловно, именно путинский режим несет всю ответственность за смерть Навального», – такое мнение в эксклюзивном комментарии для OBOZ.UA высказал эксперт по международным отношениям Сергей Таран.

«По моему мнению, эти события к революции в России не приведут. На самом деле за время, пока Путин у власти, он уже совершил много преступлений, которые намного серьезнее для международного права и восприятия их в мире. Война в Украине – самая большая война после Второй мировой войны на территории Европы. И конечно, если это не произвело решающего впечатления на мировых лидеров, то я не думаю, что смерть Навального радикально на что-то повлияет.

Но, с другой стороны, это окончательно демонстрирует, что в России невозможна какая-либо оппозиционная деятельность. Это будет означать, что фактически никто из западных политиков, даже таких, как Трамп, никогда не скажет, что в России, в принципе, что-то возможно, какой-то разговор с Путиным. Это усложнит работу для таких деятелей, например, как Маск, время от времени говорящий пророссийские вещи. Также это убийство значительно усложняет любые даже теоретические переговоры в форматах, где мог бы участвовать Путин. Для Запада принципиален вопрос гибели оппозиционеров. Поэтому я думаю, что это еще больше усугубит отношение к Путину.

На мой взгляд, в этом направлении будут происходить три вещи. Первое, это потребуют расследования с участием международных организаций, хотя этот шаг вряд ли к чему-то приведет. Второе – возможно объявят персональные санкции в отношении людей, непосредственно причастных к убийству Навального. И третье, это общее ухудшит имидж России и облегчит работу тем, кто считает, что нужно помогать Украине больше, чем это делается сейчас. Это не будет решающим влиянием, но для лоббистов Кремля теперь будет тяжелее. а для лоббистов Украины легче.

Относительно того возможен ли «черный лебедь» для Кремля после смерти Навального, Запад реагирует очень жестко решающим образом тогда, когда вопрос действительно касается их безопасности. Тогда будут «черные лебеди». Пока этого не произошло, будут определенные действия, санкции и угрозы, но не больше», – отметил Сергей Таран.

Путин послал сигнал

«Навальный был единственной альтернативой Путину, по крайней мере, на сегодняшний день. Он это понимал, потому и приказал убить. Это подтверждение того, что Путин является реальным убийцей. Его нужно устранять любым путем. Абсолютно безнадежно возлагать какие-либо перспективы на переговоры с участием такого человека», – такое мнение в эксклюзивном комментарии для OBOZ.UA высказал народный депутат Украины, председатель парламентского Комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко.

«Живой Навальный гораздо опаснее для Путина, потому что это всегда какая-то надежда в глазах Запада, что есть альтернатива диктатору. Это такой центр, вокруг которого сплачивалась потенциальная оппозиция, те, кто готов был к протесту. Находясь в тюрьме, его могли рассматривать на Западе как русского Нельсона Манделу. Хотя и убитый Навальный тоже опасность для Путина, потому что он получает некий статус мученика.

Уничтожив Навального, Путин во-первых, лишился конкурента, а во-вторых, это сигнал Запада и обществу в России, что он будет идти до конца, что не остановится ни перед каким преступлением, что ему уже безразлично, какова будет реакция в мире. Он сжег последний мост иллюзий, связанных с Западом, и сделал это сознательно. И это также месседж обществу внутри России, поскольку речь идет о полном возвращении в атмосферу сталинского террора.

Это испытание для российской оппозиции. Потому что если не будет массовых протестов внутри России, то это значит, что вообще не нужно питать никаких иллюзий, что в этой стране могут произойти какие-то изменения.

Путин всего боится. К примеру, того, что Навальный в качестве президента – шанс для российской элиты начать отношения с западными странами с новой страницы. Путин это сознавал. Таким образом, он также нанес удар и по русской элите, чтобы у нее не было соблазна его устранить.

Относительно наказания, которое может ожидать Россию, проблема в том, что то международное преступление, которое Россия совершила и совершает против Украины, по масштабам несравнимо. А все равно таких санкций, приведших к тотальной изоляции России, нет. Поэтому не стоит ожидать, что будут какие-нибудь серьезные последствия после убийства.

Если говорить о каких-либо серьезных вещах, то нужно начать с самого Путина. То есть, во-первых, признать его нелегитимность президентом. Особенно после проведения псевдовыборов. А во-вторых, нужна тотальная изоляция России и его лично», – подчеркнул Александр Мережко.