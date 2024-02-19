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Энергетический джекпот: на дне океана найден перспективный источник

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  • 19.02.2024, 15:51
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Энергетический джекпот: на дне океана найден перспективный источник

Исследователи нашли область с огромным геотермальным потенциалом.

В связи с климатическим кризисом, который навис над планетой и все больше усугубляется с каждым годом, правительства стран и исследователи рассматривают различные варианты перехода на чистую энергию. Увы, одной лишь солнечной энергии и ветра недостаточно, чтобы отказаться от использования ископаемого топлива, пишет New Atlas.

Одним из возможных претендентов, которые могут помочь преодолеть климатический кризис и отказаться от использования ископаемого топлива может стать геотермальная энергия, так как во многих отношениях именно она считается источником чистой энергии. Дело в том, что горячие камни под нашими ногами содержат огромное количество энергии, намного большее количество, чем мы могли бы использовать за миллионы лет.

Казалось бы, все достаточно просто: поднимите тепло на поверхность и моете использовать или собирать из него электрическую энергию. Причем она доступна круглосуточно, 7 дней в неделю, в отличие от солнечной или ветровой, а затраты на ее добычу относительно не велики. Кроме того, этот вид энергии буквально доступен в любой точке планеты. Тем не менее сегодня геотермальные источники энергии составляют менее 1% мирового производства.

Отметим, что геотермальные разведочные бурения являются относительно дорогостоящими и не всегда успешными. Таким образом, компании, как правило, придерживаются трех областей, в которых, как они полагают, могут добиться успеха:

Индо-Тихоокеанское «Огненное кольцо»;

тектонический пояс вдоль западного побережья Америки.

По сути, основными претендентами на добычу геотермальной энергии являются регионы с вулканами — именно здесь геотермальная индустрия лучше всего справляется с освоением территорий в качестве энергетических ресурсов.

Теперь, согласно официальному документу консалтинговой компании CGG, занимающейся геонаучными технологиями, потенциально меняющий правила игры и в значительной степени неисследованный энергетический джекпот находится под дном океана. Исследователи полагают, что уникальные условия морского дна могут стать источников относительно дешевой и доступной геотермальной энергии. Речь идет о регионе, где тектонические плиты отходят друг от друга и создают новые куски земной коры в процессе.

По мнению исследователей, площадь этих огромных разломов составляет около 65 000 квадратных километров, а земная магма здесь находится довольно близко к поверхности, так как буквально выливается через разрыв, образовавшийся при раздвижении плит, а затем застывает в новую породу. Ученые полагают, что все это вместе дает более высокие шансы на добычу геотермальной энергии.

Впрочем, авторы исследования признаю, что существуют и минусы, например, в таких местах легче построить трубопровод, однако они также находятся дальше от электростанций. Так, эксперты считают, что во многих областях будет разумнее собирать пресную воду из пара, проходящего через турбины, и подвергать ее электролизу для производства экологически чистого водорода, который можно будет отправлять как есть или превращать в аммиак для продажи. В качестве побочного продукта также будет пресная вода.

В данный момент компания CGG подала заявку на патент на «новую комбинацию геологических, геофизических и инженерных технологий, помогающую исследовать и разрабатывать эти ресурсы». Авторы исследования также отмечают, что планируют лицензировать идею по разумной цене в развитых странах и по легко доступной цене для слаборазвитых стран.

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