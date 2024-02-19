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Польский футбольный клуб «Заглембе» заменил красно-зеленые флаги на бело-красно-белые

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  • 19.02.2024, 19:06
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Польский футбольный клуб «Заглембе» заменил красно-зеленые флаги на бело-красно-белые

Главным тренером и спортивным директором клуба стали специалисты из Беларуси.

Польский футбольный клуб «Заглембе» из города Сосновец (Силезское воеводство) заменил красно-зеленые на бело-красно-белые. Этой зимой главным тренером и спортивным директором футбольного клуба будут работать специалисты из Беларуси, передает «Белсат».

Главным тренером клуба стал белорусский футболист и тренер Александр Хацкевич, ранее выступавший за минское и киевское «Динамо» и тренировавший их. В 2014–2016 годах был главным тренером сборной Беларуси. Контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.

Михаил Залевский, бывший генеральный директор борисовского БАТЭ в 2020-2021 годах, также присоединился к клубу в качестве спортивного директора.

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