История хоккеиста из Жлобина, который покоряет Северную Америку своим талантом и мотивацией 19.02.2024, 20:43

Артему Левшунову пророчат большое будущее.

Артему Левшунову пророчат большое будущее в Северной Америке. Он выйдет на драфт Национальной хоккейной лиги предстоящим летом и, судя по ряду отзывов, имеет хороший шанс получить самый высокий номер среди всех белорусов в истории. В 1996 году «Анахайм Майти Дакс» задрафтовал Руслана Салея под общим девятым номером, а Андрея Костицына в 2003 году «Монреаль Канадиенс» выбрал 10-м. «Зеркало» рассказывает о 18-летнем защитнике, который впечатляет своей игрой и уверенностью.

Артем родился 18 октября 2005 года в Жлобине. Это праворукий атакующий защитник — очень востребованное амплуа в современном хоккее.

С 2022 года он играет за океаном, с нынешнего сезона — в главной студенческой лиге США (NCAA).

«Для него лучшим развитием был отъезд [из Беларуси] в Америку», — сказал 12 февраля агент Левшунова Дэн Мильштейн.

В 30 матчах Артем набрал 28 (8+20) очков, нанес 71 бросок, заработал 40 минут штрафа и имеет +27 показатель полезности. Левшунов — второй бомбардир команды. «Мичиган Стэйт» (Michigan State University), за который выступает защитник, пока лидирует в своем дивизионе NCAA.

Драфт в НХЛ — большое событие, о котором постоянно пишут. 12 января белорус попал на второе место по версии Центрального скаутского бюро лиги в промежуточном рейтинге среди игроков, выступающих в Северной Америке. Вице-президент Бюро Дэн Марр заявил, что Левшунов «может стать самым готовым к НХЛ игроком на драфте 2024 года».

«Он представляет собой наиболее полный набор для защитника. Физически — это просто зверь (188 см, 94 кг)… Он достаточно уверен в себе. Не самоуверен, а просто сильно мотивирован. Я провел много времени с Артемом в начале года. Сейчас на каждый его матч приезжают более 50 сотрудников НХЛ. На последней игре, которую посетил, было 56 человек, включая двух генеральных менеджеров. О Левшунове действительно говорят много людей», — сказал Марр.

Известнейший хоккейный журналист, обозреватель TSN Боб Маккензи отвел Артему третью позицию в январском списке игроков предстоящего драфта (так называемых проспектов).

«Я не думаю, что он будет высококлассным завершителем и наберет много очков в НХЛ, но он настолько хорошо катается и контролирует шайбу, что все равно внесет свой вклад в атаку. Я мог бы представить, что он будет играть вторым [среди защитников] в большинстве, но он будет в первой бригаде меньшинства и получит много игрового времени во всех ситуациях. Он сильный, он может обороняться. Он действительно хороший двусторонний игрок», — характеризовал Левшунова один из скаутов в статье Маккензи.

Авторитетный хоккейный ресурс Eliteprospects.com в январе этого года поставил белоруса на четвертое место.

Канадский спортивный канал Sportsnet в своем февральском рейтинге лучших проспектов отдал Артему третью позицию.

Рейтинги, прогнозы

«У него нет ни грамма жира»

В декабре прошлого года большую статью защитнику посвятило авторитетное издание The Athletic.

«Иногда мы даже специально стараемся остановить его, но он действительно очень предан хоккею», — сказал главный тренер команды Мичиганского университета Адам Найтингел.

«Он сумасшедший талант… Только посмотрите на его способности. Невероятное катание, множество атакующих навыков, но при этом надежно действует в обороне. У него высокий хоккейный IQ», — отзывался о белорусе одноклубник Нэш Нинхейс.

Еще один партнер Левшунова по команде Рэд Саваж выделил его габариты: «Это какое-то безумие! Никогда не видел такого большого 18-летнего парня. Артем — просто огромный ком мышц. У него нет ни грамма жира. Мне кажется, он иногда и сам не понимает, насколько он огромный. Завалит кого-то на тренировке, даже не осознавая этого, и начинает смеяться над парнем».

По словам Саважа, Левшунов находится на арене с 9 утра до 11 вечера почти каждый день: «У него больше драйва, чем у кого-либо еще в команде».

Артем по-прежнему работает над английским. Чтение и письмо в прошлом году оставляли желать лучшего, но остальные оценки были выше средних.

В статье приводились и другие подробности из жизни Левшунова. Оказывается, его отец недавно умер от последствий коронавируса. С тех пор как парень уехал в США, он пока не навещал маму и брата в Беларуси. Но летом 2023-го родные прилетали к нему на неделю.

«Не вспомню случая, чтобы он болел»

Первый тренер Левшунова — Сергей Римашевский. Он пять лет работал с Артемом в Жлобине в Центре олимпийского резерва.

«Сразу бросились в глаза его габариты. Высокий мальчишка, такой лупатенький :)

И очень скромный. Даже когда ребята уже подросли и им было по 9−10 лет, Артем оставался стеснительным парнем, от которого веяло добротой», — вспоминал Римашевский в феврале этого года.

По заверению тренера, Левшунов был одним из лидеров на льду (но не в раздевалке — из-за излишней скромности):

— Выходил в первой паре защитников и действовал очень надежно. Конечно, бывали провалы, иногда заигрывался. Но уже тогда мог в одиночку обвести всю команду соперника. Правда, он редко это делал, потому что стеснялся. Зато когда делал — часто забрасывал.

Римашевский отмечал и трудолюбие хоккеиста: «Он никогда не пропускал тренировки. Даже не вспомню случая, чтобы он болел. Чтобы вместо тренировки куда-то с кем-то пойти — такого не было ни разу. Неспроста мы подключали Артема в команду из ребят 2004 года рождения, которая уже проводила матчи юниорского первенства. Работоспособный мальчик. На тренировках у него все получалось. Отличное катание, неплохой бросок. Ну и видение поля».

Из жлобинского ЦОР молодой талант отправился в СДЮШОР «Динамо». В Минске жила бабушка Левшунова.

На профессиональном уровне защитник выступал в высшей лиге чемпионата Беларуси за юниорские сборные страны. В сезоне-2020/21 Левшунов набрал 26 (10+16) очков в 46 матчах регулярного чемпионата. Через год в сборной до 18 лет — 63 (25+38) очка в 46 матчах регулярки и еще 17 (7+10) баллов за результативность в 13 поединках плей-офф. Это был лучший показатель среди защитников.

Также Левшунов в декабре 2021 года поучаствовал в молодежном чемпионате мира в дивизионе IA (второй по рангу в мировом хоккее). Наша команда завоевала путевку в элиту (на счету Артема два ассиста). Но затем началась война в Украине — с тех пор, как известно, сборные Беларуси отстранены от выступлений на международной арене.

США, мечта

Левшунова заметили скауты, и в 2022 году он перебрался в команду «Грин-Бэй» из USHL (сильнейшая юниорская лига США). Белорусу понадобилось время на адаптацию, но постепенно он получал все больше игрового времени. В регулярном чемпионате Артем набрал 42 (13+29) очка в 62 матчах при показателе полезности -15 и добавил к этому одну результативную передачу в трех поединках плей-офф. Левшунова выбрали в сборную лучших новичков лиги.

После этого белорус отправился в университет штата Мичиган, за который сейчас играет в студенческой лиге и по-хорошему удивляет не только своих партнеров, но и скаутов, и журналистов, о чем было сказано выше.

К слову, вы не найдете интервью Левшунова. В окружении игрока отмечают, что он большой молчун. По крайней мере по части общения с медиа.

Все в той же статье The Athletic приводится лишь небольшая цитата Артема: «В Беларуси я играл в другой хоккей, более силовой. Здесь [в NCAA] он более быстрый. Другая культура, другие люди, другой язык. Я бы сказал, что в Беларуси люди более тихие, чем в США. Но здесь каждый хоккеист хочет играть в лучшей лиге мира. Это и моя мечта тоже».

Кроме того, можно найти высказывание Левшунова в ноябре 2023-го о его любимых игроках: «Мне нравится смотреть „Колорадо Эвеланш“, мои любимые защитники — Кейл Макар („Эвеланш“), Эрик Карлссон („Питтсбург Пингвинз“) и Расмус Далин („Баффало Сэйбрз“)».

«В этом году у нашего агентства в топ-10 драфта должно уйти три хоккеиста, и у них совершенно разные судьбы. О Левшунове я уже сказал…» — говорил в феврале агент белоруса Мильштейн.

Драфт НХЛ 2024 года пройдет 28 и 29 июня в Лас-Вегасе.