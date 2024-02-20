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Ученые нашли связь между характером и здоровьем сердца

  • 20.02.2024, 9:32
Ученые нашли связь между характером и здоровьем сердца

Открытие подчеркивает взаимовлияние психического и физического здоровья.

Ученые из Лондонского университета королевы Марии обнаружили, что раздражительные и тревожные люди склонны к развитию сердечных заболеваний. В частности, эти качества характера коррелировали с ухудшением фунционирования желудочков, повышением жесткости артерий и фиброзом миокарда. Результаты опубликованы в European Heart Journal (ЕНJ).

Для изучения связи между психическим здоровьем и функционированием миокарда команда ученых проанализировала рентгеновские снимки сердец 36 309 добровольцев. Также с помощью специальных личностных опросников исследователи выявили черты характера, присущие каждому участнику.

Оказалось, что испытуемые, которым был свойственен нейротизм (черта личности, которая характеризуется беспокойством, возбудимостью, тревожностью, раздражительностью и неуверенностью в себе), были склонны к развитию сердечных заболеваний.

Рентгеновские снимки показали, что у людей с такой личностной структурой чаще проявлялись нарушения функционирования желудочков (отделов сердца, получающих кровь из предсердий и перекачивающих ее в артерии), снижение массы левого желудочка, фиброз миокарда. Также эти качества коррелировали с повышением жесткости артерий. Отмечается, что связь сохранялась независимо от традиционных факторов риска проблем с сердцем, таких как курение и ожирение.

Ученые объяснили, что их открытие подчеркивает взаимовлияние психического и физического здоровья. Они предположили, что психотерапия может быть эффективна для снижения риска сердечных заболеваний.

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