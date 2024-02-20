Раскрыты цвета корпуса iPhone 16 Pro 2 20.02.2024, 16:37

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Такого оттенка не было со времен iPhone 6.

Известный Аpple-инсайдер, скрывающийся в соцсетях под ником Majin Bu, заявил, что в серии iPhone 16 Pro появится два новых цвета. Флагманские смартфоны выйдут в Desert Titanium и Titanium Gray, сообщает «Униан».

Первый представляет собой новый оттенок золотого, в стиле iPhone 14 Pro, но с более «глубокими» тонами. Второй очень напоминает «пространственно-серый», который использовался еще в iPhone 6 много лет назад.

Новые цвета iPhone 16 Pro показали на рендерах.

Таким образом, новый золотой и серый оттенок заменят «титановый синий» и «натуральный титан», который впервые появился в iPhone 15 Pro. Также на выбор покупателям останутся стандартные варианты – белый и черный.

Отмечается, что один из любимейших цветов фанатов Apple остается «серый космос», в который сейчас красят не только iPhone, но и MacBook. А в 2013 году Apple выпустила золотой iPhone 5s, цвет прочно закрепился в линейке смартфонов.