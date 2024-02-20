закрыть
20 февраля 2024, вторник, 17:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Раскрыты цвета корпуса iPhone 16 Pro

2
  • 20.02.2024, 16:37
  • 1,582
Раскрыты цвета корпуса iPhone 16 Pro

Такого оттенка не было со времен iPhone 6.

Известный Аpple-инсайдер, скрывающийся в соцсетях под ником Majin Bu, заявил, что в серии iPhone 16 Pro появится два новых цвета. Флагманские смартфоны выйдут в Desert Titanium и Titanium Gray, сообщает «Униан».

Первый представляет собой новый оттенок золотого, в стиле iPhone 14 Pro, но с более «глубокими» тонами. Второй очень напоминает «пространственно-серый», который использовался еще в iPhone 6 много лет назад.

Новые цвета iPhone 16 Pro показали на рендерах.

Таким образом, новый золотой и серый оттенок заменят «титановый синий» и «натуральный титан», который впервые появился в iPhone 15 Pro. Также на выбор покупателям останутся стандартные варианты – белый и черный.

Отмечается, что один из любимейших цветов фанатов Apple остается «серый космос», в который сейчас красят не только iPhone, но и MacBook. А в 2013 году Apple выпустила золотой iPhone 5s, цвет прочно закрепился в линейке смартфонов.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Тры чарапахі Лукашенко
Тры чарапахі Лукашенко Ирина Халип
Старый трюк
Старый трюк Виталий Портников
Безлошадный всадник ищет скакуна
Безлошадный всадник ищет скакуна Владимир Халип
Ответ на маразм Путина
Ответ на маразм Путина Вадим Денисенко