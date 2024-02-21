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В Севастополе госпиталь забит ранеными оккупантами: тела погибших везут КамАЗами

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  • 21.02.2024, 12:54
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В Севастополе госпиталь забит ранеными оккупантами: тела погибших везут КамАЗами

Что произошло?

Госпиталь во временно оккупированном Севастополе до отказа забит ранеными россиянами. После недавних штурмов войск РФ на Авдеевском направлении и на Запорожье искалеченных оккупантов в Крым везут практически круглосуточно.

При этом тела ликвидированных захватчиков перевозят на КамАЗах. Об этом сообщили в военном движении украинцев и крымских татар «Атеш».

Агент движения отслеживал ситуацию в севастопольском военном госпитале после недавних штурмов российских войск в районе Авдеевки, а также на Запорожье.

«Агент «Атеш» сообщает о том, что вереницы военного транспорта заезжают на территорию военного госпиталя по улице Жуковского практически круглосуточно. Основная причина безумного наплыва раненых и убитых – недавние штурмы в Авдеевке и на Запорожском направлении. Госпиталь буквально забит до отказа. Тела в основном везут в КамАЗах из-за того, что их слишком много», – отмечено в сообщении.

Агент «Атеш» приходил под госпиталь в разное время суток – и неизменно наблюдал там серьезное оживление и большое количество российских оккупантов.

«Сколько еще людей должно погибнуть, для того, чтобы все наконец осознали, что у власти в России оказались подонки, воры и самые настоящие бандиты? Если тебе надоел путинский режим и ты готов помочь нам покончить с ним, пиши нашим координаторам и присоединяйся к нашему движению!» – призвали в движении.

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