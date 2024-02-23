СМИ: Россия активно бьет по своей территории 1 23.02.2024, 15:23

С начала года самолеты РФ «случайно» уронили уже восемь авиабомб.

Только с начала 2024 года российские военные самолеты уронили на территории своей страны уже восемь авиационных бомб.

Об этом рассказало издание The Moscow Times.

Как сообщается, последний на сегодня случай аварийного схождения боеприпаса произошел в Белгородской области.

Так, 18 февраля россияне случайно сбросили на село Солоти фугасную авиабомбу ФАБ-250, после чего там было эвакуировано 150 местных жителей.

Кроме того, 28 января два снаряда такого же типа упали в районе хутора Постников Корочанского района и села Стрелецкое Белгородского района.

А уже на следующий день, 29 января, ФАБ-250 уронили в Валуйском городском округе в районе улицы Восточная.

«Перед этим ФАБ-250 находили на территории Белгородской области 21 января. Она упала на дамбу в районе хутора Ионовка, частично повредив конструкцию… Еще две аналогичных авиабомбы были обнаружены в микрорайоне Улитка в начале января, после масштабного обстрела Харькова», — напомнили журналисты.

Первый же подобный случай в 2024-м произошел уже 2 января в селе Петропавловка Воронежской области. Тогда в результате халатности российских военных пострадали четверо местных жителей, а также был полностью разрушены девять домов, еще около сотни получили различные повреждения.

При этом подобные случаи происходили в приграничных с Украиной регионах РФ и в минувшем году.