Авиация США перехватила в небе странный объект 1 24.02.2024, 14:25

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Он летел на высоте около 13 км.

23 февраля американская военная авиация перехватила в небе над США аэростат, следующий на большой высоте, сообщает CBS News.

Происхождение и предназначение объекта неизвестны. Ранее похожие аэростаты уже летали над США и были напичканы китайским шпионским оборудованием.

Американские чиновники и военные заявили, что аэростат не представлял угрозы для национальной безопасности страны, так как не способен маневрировать самостоятельно.

По сведениям Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), воздушный объект впервые был замечен над западными штатами. Высота его полета составила около 13 км. Для изучения аэростата были направлены военные самолеты.

CBS News, ссылаясь на слова американского чиновника, пишет, что объект изготовлен из пленки на основе синтетического полиэфирного волокна, а под ним находится небольшой ящик кубической формы. Его происхождение и предназначение неизвестны.

Напомним, в феврале прошлого года США сбили китайский воздушный шар, пролетевший у секретных военных объектов, из-за чего госсекретарь США Энтони Блинкен отменил свой визит в Пекин.

После изучения его обломков выяснилось, что на его борту находилось сложное шпионское оборудование. В Китае заявили, что это метеорологический зонд.