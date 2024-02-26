Эксперт указал на уникальность уничтожения А-50 1 26.02.2024, 12:02

3,090

ВСУ выдавливают авиацию России.

ВСУ выдавливают российскую авиацию из воздушного пространства Украины точно так же, как российский флот выдавили из северо-западного Черноморья, а затем и вовсе заставили бежать из оккупированного Севастополя, считает украинский военно-политический обозреватель Александр Коваленко. Такое мнение он выразил в интервью сайту minval.az.

«Разумеется, российская пропаганда может описывать происходящее как «дружественный огонь». Пускай. Даже если это «дружественный огонь», то нас он прекрасно устраивает. Благодаря ему российская авиация теряет не только самые современные Су-35 и Су-34, но и редкие, уникальные А-50, которые современная Россия уже не может производить, и каждая их потеря - невозвратная, критическая», - отметил эксперт.

Говоря об уничтожении самолета-разведчика А-50 23 февраля, Коваленко акцентировал, что это второй борт такого типа, сбитый с начала 2024 года:

«В целом, уникальность ситуации заключается в том, что в современной истории войн и конфликтов уничтожение самолётов ДРЛО не фиксировалось и в тыловом воздушном пространстве это практически невозможно. Но Россия дважды с начала года теряет данные самолеты в своем тылу».