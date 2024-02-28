На первом этаже новостройки в минской Лошице появились трещины 28.02.2024, 10:51

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иллюстративное фото

Дольщики забеспокоились.

Высотка, построенная УКСом Мингорисполкома в Лошице-7, продолжает попадать в новостные сводки. Только, казалось бы, все забыли историю про солидное повышение стоимости квадратного метра (к счастью для дольщиков, все закончилось хорошо, и доплачивать за квартиры не пришлось), как на фасаде обнаружились трещины. Такой себе сюрприз накануне начала приемок.

Естественно, дольщики забеспокоились. Вот как агентству «Минск-Новости» прокомментировали эту ситуацию в УКСе.

— Участки кладки из керамзитобетонных блоков — прижимная стенка толщиной 80 мм для защиты утеплителя цоколя здания от механических повреждений. Она относится к конструкции фасада и не является несущей конструкцией стен жилого дома. Работы по фасаду жилого дома, в том числе по кладке прижимной стенки из керамзитобетонных блоков, благоустройству и устройству малых архитектурных форм, не завершены и продолжатся в благоприятный период.

Напомним, что первый уровень отдан под коммерческие помещения, квартир там нет и не будет.