Владельцы Xiaomi в Беларуси жалуются, что их смартфоны обновились до «кирпича» 29.02.2024, 17:43

Что произошло и как это «вылечить»?

Пользователи смартфонов Xiaomi по всему миру жалуются на глобальный сбой: устройства перестали подавать признаки жизни после обновления операционной системы.

Владельцы гаджетов сообщают, что после обновления операционной системы Hyper OS появляется вкладка основного меню, через которое предлагается перезагрузка телефона или удаление всех данных. При этом перезагрузка устройства не помогает — все повторяется снова.

Тем, кого это еще не затронуло, рекомендуют отключить автообновление. Для столкнувшихся с бесконечной перезагрузкой пользователей пока нашли только один вариант «лечения» — сброс до заводских настроек. При этом все данные, включая фото, видео, настройки и приложения, будут удалены.

Представитель сервисного центра Xiaomi в Беларуси рассказал оnliner.by, что на данный момент с такой проблемой к ним обратилось более 100 человек. по его словам, первые обращения были от владельцев смартфонов POCO.