Как собака показывает, что любит своего хозяина 1 3.02.2024, 15:51

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10 главных признаков.

Собака большей частью ассоциируется у нас с дружелюбием и преданностью, и у хозяев собак не возникает вопросов, любит их животное или нет. Но можете ли вы объяснить, как вы это понимаете? Рассказать о сигналах, которые посылает вам пес?

Профессиональные кинологи рассказывают о разных признаках, по которым можно определить отношение собаки. OBOZ.UA собрал их.

Собака эмоционально реагирует, когда вас видит

Интернет заполнен короткими роликами о собаках, встречающих своего хозяина после долгой разлуки. И это радостное волнение нельзя не заметить и не почувствовать. Пес делается активным, лает и скулит, начинает прыгать и прижиматься к земле. Иногда избыток эмоций может даже привести к легкому мочеиспусканию, особенно у щенков, еще плохо контролирующих свои мышцы. С возрастом это обычно проходит.

Ищет физического контакта

Если у вас были близкие отношения с собакой, вы могли замечать, что животное постоянно пытается прикоснуться к вам. Оно лежит рядом, прижимается к вам боком, когда садится, или просто кладет на вас лапу. Собаки часто выражают благосклонность именно через физическую связь.

Хочет спать рядом с вами

Позволять ли собаке спать в вашей кровати, это вопрос вашего индивидуального выбора. В любом случае, животное будет пытаться приблизиться к вам, пока вы отдыхаете – оно может спать рядом, скрутиться калачиком под кроватью или ждать вас прямо за дверью спальни.

Удерживает зрительный контакт

Незнакомые с вами собаки и кошки могут воспринимать длительный зрительный контакт за угрозу. А вот наши любимцы, хорошо нас знающие, наоборот – обожают смотреть нам в глаза. Их это успокаивает. Более того, когда собаки нервничают или чувствуют себя уязвимыми, они склонны искать зрительный контакт со своими владельцами, чтобы стать увереннее, найти утешение.

Следит за вами

Ярче всего эта черта проявляется в незнакомой обстановке. По своей натуре собаки – неутомимые исследователи и, попав в новую обстановку, они могут с головой уйти в ее изучение. Если при этом животное периодически делает паузы, чтобы проверить, не потеряло ли вас из виду, установить с вами контакт, можете быть уверены – оно вас любит.

Лижет вас

Хотя не всем это кажется милым, собаки облизывают своих хозяев, что является собачьей версией поцелуя. Собаки часто облизывают людей в знак приветствия или привязанности. Впрочем, вы можете научить собаку останавливать эти проявления, если они вам не нравятся.

Делится своими игрушками

Если собака приносит вам свои игрушки, это может означать больше, чем простое желание поиграть вместе. Таким образом, животные проявляют также благосклонность и доверие, отдавая вам вещи, которые считают ценными.

Считает, что вы интереснее, чем еда

Исследования показывают, что этот тип реакции присущ не всем собакам, но многие из них реагируют на голос хозяина сильнее, чем на обещание пищи. Им более интересно общение, чем подкрепление вкусностями.

Носит с собой вашу одежду

Некоторые владельцы собак могут заметить, что их обувь или разные предметы одежды разбросаны по дому и найти, что где лежит, бывает очень сложно. А все потому, что собака, чтобы чувствовать рядом ваш запах, может воровать ваши вещи и класть рядом с собой, когда чувствует тревогу разлуки. Хорошим выходом здесь будет отдать какой-то предмет из ношеной одежды, чтобы она могла использовать его, чтобы почувствовать ваше присутствие, пока вы не рядом.

Улыбается вам

Собак от волков отличает эволюционно выработанная мимика – они действительно могут передавать эмоции выражением морды. И научились этому искусству именно от нас, людей. Есть у них и своя улыбка. Они открывают пасть, высовывают язык и начинают тяжело дышать. Дайте собаке знать в этот момент, что вы тоже рады ее видеть, и счастью животного не будет предела.