В Минске спешно закрыли выставку, посвященную знаменитой картине Малевича 1 4.02.2024, 14:43

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В чем причина?

В Минске выставку, посвященную 110-летию написания картиры «Черный квадрат» Казимира Малевича, закрыли на третий день работы экспозиции.

«Уважаемые посетители! По техническим причинам выставка «1,10 квадрата» временно не работает», — такое сообщение появилось на странице Дворца искусств в Facebook 3 февраля. Что стало причиной приостановки выставки и возобновит ли она работу, не уточняется.

Открытие выставки «1,10 квадрата» состоялось 1 ферваля. Она должна была проработать до 3 марта.

Выставка была посвящена самому известному произведению Казимира Малевича. Экспозиция включала в себя произведения современных белорусских авторов, интересующихся творчеством художников-авангардистов начала ХХ века. «Это дань уважения великому разрушителю традиций Казимиру Малевичу. А еще попытка расширить свой опыт, добавив к десятой части квадрата свою единицу, и тем самым расширить наши пределы поиска новых смыслов в привычных вещах», — сообщалось в анонсе мероприятия.

Уроженец Украины Казимир Малевич принадлежал к витебской школе живописи первой четверти XX века.

Это вторая выставка, которую спешно закрыли для зрителей за неделю. 2 февраля стало известно о закрытии экспозиции к столетию со дня рождения народного писателя Беларуси Василя Быкова, которая открылась 25 января в Государственном музее истории белорусской литературы.