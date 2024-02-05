РФ осталась без турецких строителей 5.02.2024, 14:02

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Подрядчик, построивший легендарные российские небоскребы, ушел из страны.

Турецкий строительный подрядчик «Ronesans Holding» объявил о сворачивании операций в России, где он входил в десятку крупнейших подрядчиков нефтегазового сектора.

В России, а именно в Петербурге, бизнес группы, впоследствии существенно расширившей географию, начался в 1993 году, сообщает «Интерфакс».

«В России «Ronesans» вышла из строительного бизнеса в мае 2022 года и бизнеса в сфере недвижимости в июне 2023 года, перенаправив инвестиции и внимание на различные регионы по всему миру. Этот переход и стратегическое решение отойти от прямого управления на этом рынке изменили стратегию роста «Ronesans". Глобальное присутствие группы теперь распространяется на различные регионы, включая Турцию, Нидерланды, Германию и страны СНГ, с акцентом на Казахстан и Туркменистан», — заявили в компании.

Российские юридические лица АО «Ренейссанс Констракшн» в Москве и Санкт-Петербурге сменили названия на АО «Ренконс. Ренейссанс Хэви Индастрис» сменила название на «Ренконс Хэви Индастрис».

В 2023 году оборот группы вырос на 10% - до 3,3 млрд евро. В 2024 году группа нацелена на оборот в 4,5 млрд евро.

В 2024 году «Ronesans» также намерена сделать шаг к публичности, объявив о процессе IPO «Ronesans Real Estate Investment».

В российском портфолио «Ronesans» как промышленные объекты, так и масштабные проекты в сфере недвижимости — «Лахта Центр Газпрома» в Санкт-Петербурге, небоскребы Федерация, Neva Towers, iCity.