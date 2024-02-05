Из-за белорусских трамваев в Барнауле начались проблемы 7 5.02.2024, 15:44

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Все из-за габаритов транспорта.

В Барнауле столкнулись с проблемами при выводе на линии белорусских трамваев. Об этом пишет издание «Банкфакс» со ссылкой на анонимного сотрудника «Горэлектротранса». Трамваи белорусского производства проходили обкатку в январе этого года, а вышли на городские маршруты с 1 февраля. При этом не обошлось без проблем.

В первый день официального запуска один из вагонов не смог полностью проехать маршрут. Он забился пассажирами, и произошел сбой системы, исключающей зажим человека и не позволяющей тронуться с места с незакрытыми дверьми. В итоге людей высадили, а неполадку устраняли сотрудники местного предприятия и специалист, приехавший из нашей страны.

Главной же проблемой стали габариты белорусских трамваев. Они не вписываются в часть маршрутов, например, у отечественных трамваев вынос при повороте достигает 1,8 метра, что создает трудности на некоторых разворотных кольцах и поворотах. Кроме того, есть проблемы и с опорами контактной сети. Они не везде стоят ровно и являются препятствием для габаритных вагонов.

В барнаульских условиях сложности вызвало и то, что трамваи являются низкопольными. Снег на путях в городе чистят редко, и белорусские трамваи скользят по снежной подушке, что чревато повреждением тяговых двигателей и редукторов.

В итоге собеседник издания сказал, что безопасными для белорусских трамваев являются три маршрута, а по пяти их лучше не пускать. По его словам, многие нюансы не были учтены при выборе техники, в результате они стали «головной болью» эксплуатирующего предприятия. Пока оно обкатывает вагоны на одном маршруте и рассматривает их выпуск на еще одну линию.