В Армении арестовали белоруса, объявленного в розыск за уклонение от армии 6.02.2024, 4:27

Ему грозит депортация в Беларусь.

В Армении суд первой инстанции арестовал на 40 суток белоруса Ярослава Новикова, которому грозит депортация на родину, сообщает «Радыё Свабода». В Беларуси против мужчины заведено уголовное дело за уклонение от обязательной воинской службы, его объявили в межгосударственный уголовный розыск СНГ.

Юрист Хельсинкской ассоциации в Армении Араик Папикян, который защищает беларусского гражданина, был уверен, что ареста не будет, так как документы из Минска, на основании которых суд одобрил решение, не соответствовали законодательству Армении и Европейской конвенции.

В течение нескольких дней юрист обжалует решение суда первой инстанции::

«Конечно, завтра-послезавтра мы будем подавать апелляцию, а прокуратура в течение 40 дней будет ждать из Беларуси соответствующие документы о передаче. Надеюсь, что в апелляционном суде будет более квалифицированный судья, и решение будет справедливым и соответствовать всем нормам права».

Ярослава Новикава задержали в Армении на границе с Грузией 2 февраля. В ходе пограничного контроля выяснилось, что Минск объявил его в межгосударственный уголовный розыск СНГ из-за уголовного дела за уклонение от обязательного военного службы.

Новиков жил в Грузии, планировал переехать в Болгарию, однако посольство в Тбилиси не дало визы. Белорус решил ехать в Ереван, чтобы там подать документы на визу.