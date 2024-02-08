Чемпионат Беларуси по фристайлу провели в России 1 8.02.2024, 13:59

Соревнования прошли в Ярославле.

Открытый чемпионат Беларуси по фристайлу (лыжная акробатика) прошел в российском Ярославле.

Дело в том, что решение о проведении турнира в России было связано с тем, что не так давно в «Раубичах» завершилась масштабная реконструкция склона фристайла. Сейчас работы завершены, однако нужно подождать, пока поверхность склона стабилизируется, потому от проведения соревнований по фристайлу в нынешнем сезоне решили отказаться, а внутренние старты перенесли в Россию, пишет sb.by. Там же пройдет и Кубок Беларуси.

У мужчин лучшим стал Макар Митрофанов. Серебро — у Владислава Вознюка, бронзовую награду завоевал Степан Зеленко.

На верхнюю ступень подиума у женщин поднялась Анна Деруго. Анна Гуськова — вторая. Тройку призеров замкнула Любовь Пилипенко.