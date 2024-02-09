Усы, покорившие Польшу: выиграет ли белорус Pan Savyan для поляков «Евровидение»? 2 9.02.2024, 12:52

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Парень стал узнаваем благодаря вирусным роликам в тиктоке.

Несмотря на то, что среди претендентов на путевку на «Евровидение» от Польши в этом году такие известные в стране исполнители, как Юстина Стечковска и Едита Гурняк, интернет-пользователи выражают свою симпатию Дмитрию Савьяну со сценическим псевдонимом Pan Savyan с песней W Kolorku Amaretto («В цвете амаретто»). О певце пишет Gaseta Wyborcza.

Чем объясняется успех песни

По словам Дмитрия Савьяна, своей песней ему удалось вызвать у польских слушателях ностальгию по 1990-м годам, передав атмосферу той эпохи с ее песнями о любви и стиле видеоклипов диско-поло.

В комментариях поляки часто пишут, что нет такого слова «кolorek». Но исполнитель утверждает, что услышал его случайно в разговоре двух женщин в магазине. Одна другой рассказывала, что купила себе блузку «kolorku amaretto». По словам исполнителя, его сразу окутала волна ностальгии и он решил создать танцевальный хит для нескольких поколений.

На сегодня клип в стиле 1990-х — золотого века диско-поло — на ютубе набрал около миллиона просмотров. Певец в нем пародирует творчество артистов диско-поло. И делает это так точно, что не возможно не улыбнуться во время просмотра клипа.

Сам исполнитель отмечает, что в Беларуси нет эквивалента диско-поло. На его взгляд, этот стиль — немного пережиток советской эстрадной музыки. По словам Савьяна, успех диско-поло в Польше можно объяснить тем, что исполнители поют о простых, близких людям вещах. При этом в песнях базовая аранжировка. Главное то, что слушатели могут отождествить себя с артистами, стоять за ними в очереди в магазине и даже не знать об этом.

Кто такой Pan Savyan

Дмитрию Савьяну 38 лет. Он из Беларуси и до приезда в Польшу жил в Киеве. Украинскую столицу Савьян покинул после российского вторжения. На четверть он является поляком (одна из его бабушек была полькой).

После приезда в Польшу Дмитрий выступал в Варшаве со своей стендап-программой. Сейчас на это нет времени. Полный рабочий день он отдает песенному творчеству. Клипы он создает сам, используя смартфон. У исполнителя много планов, в пятницу, 9 февраля, он выпустит очередной сингл: «Miasto miłości» («Город любви»).

Многие видели Савьяна с его шутливыми вирусными песнями на польском в тиктоке.

О своих усах Pan Savyan говорит, что они являются символом мужества после тридцати.

«Мой папа тоже носит такие. Я думаю, что в определенном возрасте мужчины отращивают их, чтобы не было сомнений в том, что с ними нужно считаться. Мои усы из специализированного магазина для актеров. С ними меня чаще узнают на улице, но и без них такое тоже бывает», — отмечает исполнитель.

Возможность участия в «Евровидении»

Свои шансы на поездку в шведский Мальме Дмитрий Савьян оценивает с осторожностью.

«Было бы здорово, если бы это получилось. «Евровидение» для меня почти семейный праздник, конкурс, который можно посмотреть вместе с друзьями. И я такой бюджетный вариант «Евровидения», — с юмором рассказал исполнитель.

На данный момент Савьян ожидает получения польского гражданства. Его наличие является обязательным требованием для представления страны на конкурсе. Документы он подал в ноябре. Решение должно быть в апреле.

Но Польское телевидение (TVP) имеет право выдать «уайлд-кард», благодаря которому можно закрыть глаза на вопрос гражданства участника предварительного отбора. Вот только вопрос, сделает ли TVP ставку на Pana Savyana.