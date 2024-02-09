Тихановская присоединилась к кампании «Покажите Статкевича!» 9.02.2024, 13:58

Николай Статкевич

От политзаключенного нет вестей ровно год.

9 февраля 2023 года родные и близкие получили последнее известие от Николая Статкевича. С тех пор нет никакой информации о его судьбе: от него нет сообщений, до него не доходят письма и посылки.

В годовщину пребывания одного из самых известных политиков Беларуси в режиме инкоммуникадо Светлана Тихановская присоединилась к международной кампании поддержки «Покажите Статкевича!», которая была инициирована главным редактором Charter97.org Натальей Радиной и партией «Народная Грамада»

«Я призываю всех наших международных партнеров: медиа, политиков, активистов — требуйте от режима показать Николая Статкевича. Оказывайте максимальное давление на режим. Нам нужно доказать, что никакое преступление не останется безнаказанным и за него нужно будет нести ответственность», - отметила в обращении Тихановская.