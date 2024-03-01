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В Дубае прошли гонки спортсменов в реактивных костюмах

  • 1.03.2024, 18:40
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В Дубае прошли гонки спортсменов в реактивных костюмах

Участники могли развивать скорость более 100 км/ч.

В Дубае прошли первые гонки спортсменов в реактивных костюмах. Об этом сообщает Associated Press.

К участию в соревнованиях допустили только профессиональных летчиков. Они поднимались в воздух недалеко от парашютного центра Skydive Dubai.

Для гонок использовались реактивные ранцы компании Gravity Industries. Они оснащены двигателями мощностью 1500 лошадиных сил. С их помощью можно развить скорость до 128 км/ч. При этом джетпаки заправляли тем же авиационным топливом, на котором летают лайнеры Airbus A380 и Boeing 777.

Помимо рюкзака за спиной, в экипировку входят четыре турбины, которые гонщик держит в руках. Они позволяют маневрировать в полете. Организаторы сравнили реактивные ранцы с костюмом супергероя Железного человека.

Победителем соревнований стал пилот Исса Калфон. После гонки он признался, что устройство оказалось простым в использовании и достаточно безопасным. При этом один из участников во время прохождения дистанции все же упал в воду. Инцидент обошелся без травм.

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